Dolar ne kadar oldu?

ABD ekonomisine yönelik gelen veriler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Özellikle son açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekti.

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında yapılacak toplantısında. Piyasalarda beklenti faizin 25 baz puan artırılması yönünde. Ancak mayıs ayındaki faiz artışı ve sonraki sürece ilişkin politikayı ekonomik veriler belirleyecek.

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Dün saat 15.30’da ABD’de New York Empire State İmalat Endeksi verisi açıklandı. Nisan ayında -18.00 olması beklenen endeksin beklentilerin üzerinde gelerek 10.80 olarak açıklanmasının ardından dolar endeksi ve tahvil faizi yükselişe geçti, altın fiyatları baskı altında kaldı.

DOLAR ENDEKSİ DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 101.581’den başlayan dolar endeksi 102.231’e kadar yükseldikten sonra 102.095’ten kapandı. Bugün endeks hafif gerileyerek 101.930’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.591 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.39’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.36, en yüksek ise 19.54 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.26 lira ile primli seyrediyor.