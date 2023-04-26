Dolar ne kadar oldu?

ABD ekonomisine yönelik gelişmeler para piyasalarında yönü tayin etmeye devam ediyor. Piyasalarda gözler 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında olacak.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Fed’in mayıs ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak politika metninden ileriye dönük projeksiyonlara yönelik verilecek mesajlar piyasalar açısından büyük önem taşıyor.

PİYASALAR ABD’DEN GELECEK 2 KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

ABD’de yıllık enflasyon 9 aydır üst üste gerileme gösterse de çekirdek tüketici fiyatları hala yüksek seyrediyor. Bu hafta ise 2 kritik gelişme altında yönü belirleyecek.

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Yarın ABD’de 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Cuma günü ise mart ayı kişisel çekirdek tüketim giderleri verisi takip edilecek. Fed’in enflasyon göstergesi açısından önem verdiği kişisel çekirdek tüketim giderleri piyasalarda fiyatlamaları belirleyebilir.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün 101.949 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün gerileyerek 101.560’tan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün yüzde 3.379 seviyesine kadar sert düşüş gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 3.398 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.42’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 19.43 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.40, en yüksek ise 19.49 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.41 lira ile primli seyrediyor.