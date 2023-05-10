Dolar ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan nisan ayı enflasyon rakamlarında olacak. Tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 5 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 0.4 oranında artacağı öngörülüyor.

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Kritik enflasyon verisi piyasalarda yönü belirleyecek.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi ABD enflasyonu öncesi yatay bir seyirle 101.601’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.519 ile sakin seyrediyor.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Bugüne 2034 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşerek 2029 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2027 dolar, en yüksek ise 2038 dolar seviyeleri görüldü.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Geçtiğimiz güne 19.50 seviyesinden başlayan dolar/TL 19.53’e kadar yükseldikten sonra 19.51’den kapandı. Bugüne 19.49’un üzerinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 19.52’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.48, en yüksek ise 19.52 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.41 lira ile primli seyrediyor.