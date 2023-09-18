Dolar ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD’de enflasyon rakamları beklentileri aştı. Perşembe günü ise üretici fiyatları piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

DOLAR ENDEKSİ HAFTA ORTASINDAN SONRA YÜKSELDİ

ABD’de üretici ve tüketici fiyatlarının piyasa beklentilerini aşması sonrası enflasyonun daha fazla yüksek kalacağı beklentileri kuvvetlendi. Bu gelişmeyle birlikte hafta ortasında 104.500’lü seviyelere kadar gerileyen dolar endeksi hızlı yükseldi. Cuma günü dolar endeksi 105.413’e kadar yükseldi.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 105.209 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.345 ile yükseliyor.

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Ancak olası bir faiz artırımı da ihtimal dahilinde.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.99’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.01 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.69, en yüksek ise 27.02 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.85 lira ile primli hareket ediyor.