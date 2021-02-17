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17.02.2021 - 10:37 | | AA

Dolar kaç lira oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,0420 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kaç lira oldu?
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Dün, dolar/TL 6,8977 ile 4 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,0007'den tamamlamıştı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 7,0420'den işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,5070'ten, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 9,7740'tan satılıyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,2077, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 90,7 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, ABD'de perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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