Dolar/TL bugün kaç lira?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,2390'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2660 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 48,4330'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,8330'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşemeye gidebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları ve dolar endeksi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

İstihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesinin ardından para piyasalarında fiyatlamalarda eylül, ekim ve aralık ayında olmak üzere 3 toplantı da toplamda 75 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor.

Analistler, eylül ayı için 50 baz puanlık faiz indirim beklentilerinin de fiyatlamalara dahil olduğunu kaydederek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisi ve Fed yetkililerinin yapabileceği sözle yönlendirmelerin yakından takip edileceğini söyledi.

Yurt içi tarafında ise Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin, olduğunu yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.