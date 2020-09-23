Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

Hazine Salı günü 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı ile 816 milyon lira borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 17 Eylül 2025 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracına 1.63 milyar lira teklif geldiği, teklifin 816 milyon liralık bölümünün karşılandığı belirtildi.

Hazine 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı öncesinde de 750 milyon lirası piyasadan, 1.0 milyar lirası kamudan olmak üzere toplam 1.75 milyar lira borçlandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,084 ve 1,097 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.84 artışla 1,096.16 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.11, BIST Mali Endeks yüzde 0.50, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.40 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; - dolar en düşük 7.6530 lira ve en yüksek 7.6749 lirayı gördükten sonra, 7.66 7.67 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9397 lira ve en yüksek 9.9905 lirayı gördükten sonra, 8.96 8.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7383 lira ve en yüksek 9.7833 lirayı gördükten sonra 9.75 9.76 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.16747 - 1.17115 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16879 düzeyindeydi. Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksinin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Önceki günkü sert düşüşün ardından dün görece düşük bir hacimle tepki hareketi gerçekleştiren endekste 1,100 ilk kademede izlediğimiz direnç olmaya devam ediyor.

"Son günlerde yurtdışı etkisinin yoğun olarak hissedildiği endekste toparlanmanın güç kazanabilmesi için buralardaki satış baskısının sonlanması gerektiğini düşünüyoruz.

"Teknik göstergelerin de zayıf seyrettiği endekste izlediğimiz ilk destek son iki günde test edilen 1,085 iken ana desteğimiz uzunca bir süredir bahsettiğimiz konsolide kanalının alt bandını oluşturan 1,075 1,064 aralığı olmaya devam ediyor.

"Olası bir geri çekilmede bu seviyelerin altına sarkılması temkinli olmayı gerektirecektir. "1,100 üzerinde ise 1,113 ve 1,122 ilk güçlü dirençler konumunda bulunuyor."