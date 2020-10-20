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20.10.2020 - 10:00 | | AA

Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8980'den işlem görüyor.

Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?
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Dün, son bir haftanın en düşük seviyesi olan 7,8701'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,8828'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,2970'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,2260'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

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