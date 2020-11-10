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10.11.2020 - 10:40 | | AA

Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla son 2 yılın en sert düşüşünü yaşamasının ardından bugün 8,2510'dan işlem görüyor.

Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?
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Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla 8,0014 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL'de son 2 yılın en sert düşüşü görüldü. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,5 azalışla 8,0542'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,5 üzerinde 8,2510'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,5 artışla 9,7605'ten, sterlin/TL yüzde 2,6 değer kazancıyla 10,8765'ten satılıyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,7 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1832 seviyesinden alıcı buluyor. 

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 13,2'ye gerilediğini hatırlattı.

Yurt dışında, Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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