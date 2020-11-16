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GeÃ§en hafta ekonomide yeni dÃ¶neme iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarÄ±n etkisiyle yaklaÅŸÄ±k 1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 7,6040'Ä± gÃ¶ren dolar/TL, haftalÄ±k bazda yÃ¼zde 10,1 deÄŸer kaybederek cuma gÃ¼nÃ¼nÃ¼ 7,6626'dan tamamladÄ±.

Dolar/TL, haftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 10.30 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 0,3 altÄ±nda 7,6440'tan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Euro/TL, 28 Ekim'den bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 8,9448'i gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan ÅŸu dakikalarda yÃ¼zde 0,1 artÄ±ÅŸla 9,0620'den, sterlin/TL ise yÃ¼zde 0,2 azalÄ±ÅŸla 10,1095'ten satÄ±lÄ±yor.

Dolar endeksi yÃ¼zde 0,1 azalÄ±ÅŸla 92,6 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yÃ¼zde 0,1 deÄŸer kazancÄ±yla 1,1847 seviyesinden alÄ±cÄ± buluyor.

Analistler, geÃ§en hafta Hazine ve Maliye BakanÄ± olarak LÃ¼tfi Elvan'Ä±n atanmasÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "ekonomide yeni dÃ¶nem" aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ± TÃ¼rk lirasÄ± varlÄ±klara ilginin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BugÃ¼n yurt iÃ§inde ekim ayÄ± bÃ¼tÃ§e dengesi, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceÄŸini bildiren analistler, TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) Naci AÄŸbal baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi ilk Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) toplantÄ±sÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n odaÄŸÄ±nda bulunduÄŸunu, TÃ¼rk lirasÄ± varlÄ±klarda gÃ¶rÃ¼len pozitif ayrÄ±ÅŸmanÄ±n devam edebileceÄŸini kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ± ve jeopolitik geliÅŸmelere iliÅŸkin haber akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da gÃ¼ndemin odaÄŸÄ±ndaki yerini koruduÄŸunu belirtti.