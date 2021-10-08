Dolar ve altın için kritik gün

Dolar ve altın fiyatları haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek olan kritik veriye kilitlendi. Geçtiğimiz gün ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemle takip edildi.

1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Buna göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 Ekim’de sona eren haftada 38 bin düşerek 326 bin oldu. Başvurular son 3 haftadır yükseliş kaydediyordu.

Böylece ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşle birlikte ons altın fiyatı dün geri çekildi. Ons altın dün 1759 dolar seviyesinden kapandı.

ONS ALTIN HAFİF DÜŞÜYOR

Haftanın son işlem gününe 1755 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.21 oranında düşüşle 1755 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1753 dolar, en yüksek ise 1760 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz gün dolar kuru ve ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı düşüş kaydederek 501 lira seviyesinden kapandı.

Haftanın son işlem gününde gram altın, dolardaki güçlenmenin etkisiyle toparlanma kaydediyor.

Güne 501 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.44 oranında yükselişle 503.5 liradan işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 500 lira, en yüksek ise 504 lira seviyeleri görüldü.

İSTİHDAM RAKAMLARI MERAKLA BEKLENİYOR

Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını belirleyecek olan kritik istihdam verisiyle birlikte dolar ve altın fiyatlarında rota belli olacak.

İstihdamda belirgin bir iyileşme görülmesi durumunda Fed varlık alım programını daha erken bir tarihte azaltacak. Eğer istihdamda iyileşme görülmezse bu sefer ekonomik toparlanmaya yönelik beklentiler azalacak. Böyle bir durumda Fed sıkı para politikasına yönelik hamlelerini erteleyebilir.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Haftanın son işlem gününe 8.87 liradan başlayan dolar/TL, bugün öğle saatlerine doğru 8.97 lirayı aşarak rekor tazeledi ve ardından 8.93 lira seviyesinde dengelendi. Dolar/TL, gün içerisinde ise en düşük 8.86 lirayı gördü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.82 oranında yükselişle 10.32 lira seviyesinden işlem görüyor.