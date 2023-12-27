Dolar ve euro bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin fiyatlamaları etkili olmaya devam ediyor. Fed’in önümüzdeki sene faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçmişti.

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Dolar endeksi geçen hafta 102 seviyesinin altına sarktı. Bugün endeks 101.427 ile yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.869 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 29.29’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 29.39 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.09, en yüksek ise 29.39 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 32.50 lira ile primli hareket ediyor.