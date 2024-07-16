Dolar ve euro bugün kaç lira?

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri kuvvetlendi. Hafta sonu eski ABD başkanı Donald Trump’a yönelik düzenlenen suikast girişimi de piyasaların odağındaydı.

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POWELL’DAN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politikasının "uzun ve değişken gecikmelerle" işlemesi nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun yüzde 2'ye ulaşmasını beklemeyeceğini söyledi. Dolayısıyla, "Enflasyonun yüzde 2'ye düşmesini beklerseniz muhtemelen çok uzun süre beklemişsinizdir" dedi.

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Dolar endeksi bugün 104.271 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.179 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 32.98’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.95, en yüksek ise 33.09 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.12 lira ile sakin seyrediyor.