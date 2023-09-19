Dolar ve euro bugün ne kadar?

Geçen hafta ortasında ABD’de üretici ve tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte hafta ortasında 104.500’lü seviyelere kadar gerileyen dolar endeksi hızlı yükseldi. Cuma günü dolar endeksi 105.413’e kadar yükseldi.

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Dün 105.022’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün 105.163 ile sakin seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.321 ile primli seyrediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Ancak olası bir faiz artırımı da ihtimal dahilinde.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.00 liradan başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 27.03 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.85, en yüksek ise 27.13 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.90 lira ile yatay hareket ediyor.