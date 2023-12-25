Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayı faiz kararı sonrası piyasalarda olumlu hava dikkat çekiyor. Faiz artırımlarında sona gelindiğini fiyatlayan piyasalarda 2024 yılının Mart ve Mayıs aylarında ise faiz indirimi bekleniyor.

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Geçtiğimiz hafta Fed yetkililerinden faiz indiriminde aceleci davranılmaması gerektiğine ilişkin mesajlar gelse de bu piyasalardaki olumlu havayı değiştirmedi. Son haftalarda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşler dikkat çekiyor.

Cuma günü 101.404 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 101.709 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.901 ile hafif primli seyrediyor.

YURT DIŞI PİYASALAR BUGÜN KAPALI

Noel nedeniyle bugün Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde piyasalar kapalı olacak.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 29.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 29.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.94, en yüksek ise 29.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.31 lira ile primli seyrediyor.