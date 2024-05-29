Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD verilerinde olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine ne zaman gideceği piyasalar tarafından merak ediliyor.

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Fed’in enflasyon göstergesi açısından yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi cuma günü açıklanacak. Enflasyonun seyri açısından önemli ipuçları verecek olan kritik veri sonrası Fed beklentileri değişebilir.

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Kritik gelişme öncesi bugün dolar endeksi 104.799 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.596 ile toparlanıyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.20’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.22 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.30 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.97 lira ile hafif geriliyor.