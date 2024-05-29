Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?
Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.20’nin üzerinde başladı.
Piyasalarda gözler ABD verilerinde olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine ne zaman gideceği piyasalar tarafından merak ediliyor.
Fed’in enflasyon göstergesi açısından yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi cuma günü açıklanacak. Enflasyonun seyri açısından önemli ipuçları verecek olan kritik veri sonrası Fed beklentileri değişebilir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN
Kritik gelişme öncesi bugün dolar endeksi 104.799 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.596 ile toparlanıyor.
DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR
Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.20’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.22 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.30 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.97 lira ile hafif geriliyor.