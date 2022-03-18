Dolar ve euro ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakerelerde somut bir ilerleme kaydedilmemesi, Rusya’nın işgal girişiminin hafiflemesi piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

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Öte yandan çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasalar tarafından dikkatle takip edilmişti. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 puan aralığına çekti.

Fed’in faiz artışını piyasalar önceden fiyatladığı için kritik gelişme sonrası döviz kurlarında sert hareketler görülmedi. Bu hafta aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi 97.996 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL bugüne 14.67’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.76 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.65 lira, en yüksek ise 14.77 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.38 lira ile yükseliş kaydediyor.