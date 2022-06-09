Dolar ve euro ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün ve yarın açıklanacak olan kritik gelişmelerde olacak. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı merakla beklenirken, piyasalar ECB’nin politika faizinde bir değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Yarın ise ABD’de mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. ECB’nin faiz kararı ve ABD enflasyonu piyasalara yön verecek.

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ABD 10 yıllık tahvil faizinde son günlerde görülen yükseliş hareketi devam ediyor. Tahvil faizi bugün yüzde 3.012’den işlem görürken, dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek 102.608 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.13’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 17.21 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.08, en yüksek ise 17.21 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.48 lira ile primli seyrediyor.