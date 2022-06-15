Dolar ve euro ne kadar oldu?

Para piyasalarında gözler bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken 75 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde.

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ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte bu hafta piyasalarda Fed’in 75 baz puan faiz artırma ihtimali fiyatlanıyor. Bununla birlikte dolar endeksi bugün 105 seviyesinin üzerine çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.400’lü seviyelerin üzerinde seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 17.26’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 17.27 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.21, en yüksek ise 17.29 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.13 lira ile yükseliş kaydediyor.