Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon verilerinin halen rekor düzeyde seyretmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 100 baz puan artırma ihtimali doların küresel çapta güçlenmesinde etkili olmuştu.

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Fed’in faiz oranını 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde. ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesine karşın Fed’in genel fiyat düzeyindeki artışı dizginleyebilmek için faizi daha sert artırması bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 109 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın zirvesini test etmişti. Endeks bugün geri çekilerek 107.513’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yükseliş kaydederek yüzde 2.956 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 17.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 17.50 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.27, en yüksek ise 17.50 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.74 lira ile primli seyrediyor.