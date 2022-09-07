Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler yarın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından ECB’nin politika faizini 75 baz puan artırması bekleniyor.

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Öte yandan 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı ise piyasaların gündeminde olacak. Fed’in de yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için politika faizini 75 baz puan artıracağı öngörülüyor.

DOLAR ENDEKSİ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Fed’in faiz politikasında şahinleşeceği beklentileri doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oluyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 110.694’ü aşarak 20 yılın rekorunu kırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.363’e kadar yükseldi.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.21, en yüksek ise 18.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.08 lira ile yükseliyor.