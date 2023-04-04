Dolar ve euro ne kadar oldu?

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde öğleden sonra yön değişti.

Dün dolar endeksi 103.058’e kadar yükseldikten sonra sert düşüş kaydederek 101.982’yi gördü. Yüzde 3.445’i gören ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.402 seviyesine kadar geriledi.

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OPEC+ üyesi ülkelerin mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 1.16 milyon varil kısma kararı alması petrol fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirdi.

Yükselen petrol fiyatları ile ABD’de enflasyonun yukarı yönlü seyredebileceğine yönelik beklentiler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

Bu gelişmeyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi dün yükseliş gösterdi. Ancak bu durum kısa sürdü.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞERKEN, TAHVİL FAİZİ PRİMLENİYOR

Dolar endeksi bugün 101.875 ile düşüş kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.449 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 19.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.16, en yüksek ise 19.23 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.04 lira ile primli seyrediyor.