Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD ekonomisine ilişkin veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mesajlarında olmaya devam ediyor. Dün Fed’in temmuz ayında açıkladığı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları yayınlandı.

FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları, "çoğu" politika yapıcının enflasyonla mücadeleye öncelik vermeye devam ettiğini gösterirken, "bazı katılımcılar" faiz oranlarını çok fazla yükseltmenin ekonomi üzerindeki risklerinden bahsetti.

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Enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği, bu durumun da daha fazla faiz artışını gerektirebileceği ne yönelik mesajlar piyasaları hareketlendirdi.

DOLAR ENDEKSİ 2 AYIN ZİRVESİNDE

Fed toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseldi. Dolar endeksi bugün 103.598 ile 2 ayın zirvesini test ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.312 ile 21 Ekim 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 27.04’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.10 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.00, en yüksek ise 27.23 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.55 lira ile primli seyrediyor.