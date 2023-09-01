Dolar ve euro ne kadar oldu?

Hafta ortasında ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı ve ikinci çeyreklik döneme ilişkin büyüme tahmini piyasaları hareketlendirmişti.

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ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme tahmini aşağı yönlü revize edildi. ABD’de istihdam piyasası ve büyüme verisinin yavaşlama göstermesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi düşüş göstermişti.

DOLAR ENDEKSİ DÜN YÜKSELDİ

Çarşamba günü düşüş gösteren dolar endeksi perşembe günü 103.740 seviyesine kadar yükseldi. Bugün endeks 103.585 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.114 ile hafif yükseliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 26.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 26.72 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.60, en yüksek ise 26.72 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.98 lira ile yatay seyrediyor.