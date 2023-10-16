Dolar ve euro ne kadar oldu?

Orta Doğu’da savaş 10’uncu gününde. Hamas’ın İsrail’e saldırmasıyla başlayan çatışmalar İsrail’in Gazze’ye yoğun saldırıları sonrası şiddetlendi. Geçen hafta savaşın diğer ülkelere sıçrayacağına yönelik riskler piyasaları hareketlendirdi.

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Geçtiğimiz hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sert hareketler dikkat çekti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.532’ye kadar gerilerken, dolar endeksi 105.500’lü seviyeleri gördü. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 106.418 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.675 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 27.73’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.88 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.41, en yüksek ise 27.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.41 lira ile primli seyrediyor.