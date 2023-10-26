Dolar ve euro ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler Orta Doğu’daki savaşta olmaya devam ediyor. Son dönemde artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırıyor. Öte yandan dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyir dikkat çekiyor.

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Dolar endeksi bugün 106.800 seviyesinin üzerinde yükseliş sergilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 4.968’den işlem görüyor. Tahvil faizi pazartesi günü yüzde 5 seviyesini aşmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Öte yandan bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Banka piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesinden yüzde 35'e çıkardı.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.14 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.01, en yüksek ise 28.36 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.71 lira ile geriliyor.