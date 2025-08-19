Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,8810'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yatay seyirle 40,9010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 47,7070'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,2490'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Analistler, görüşmelerden alınacak sonucun piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşeme döngüsüne devam edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikler de sürüyor. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell'ın cuma günü ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.