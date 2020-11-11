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11.11.2020 - 14:39 | | AA

Dolar ve euro sert düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası borsa rekor tazelerken, dolar ve altın sert düştü.

Dolar ve euro sert düştü!
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı.

Türk lirası varlıklara artan talep ile uluslararası piyasada Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 410'a kadar gerilerken, yurt içinde borsa yükseldi, döviz kurları ve altın fiyatı geriledi.

Borsa İstanbul'da, günün ilk yarısında 1.258 puan seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişini hızlandırarak 1.277 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükselirken, bankacılık endeksindeki artış yüzde 4'ü geçti. BIST 100 endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 1.276 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar/TL, bugün 8,20'nin üzerini test etse de açıklamaların ardından sert düşüşe geçti. Açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden dolar/TL en düşük 7,87'yi gördü.

Euro/TL'de de düşüş sürdü. Euro/TL 9.27 seviyesini test etti.

Dolar kurundaki sert düşüşe paralel gerileyen gram altın da 474 liraya indi.

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