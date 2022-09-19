Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda gözler bu hafta çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artırım da ihtimal dahilinde.

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Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çekmişti. Çarşamba günü açıklanacak faiz kararı sonrası piyasalarda yön belli olacak.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Dolar küresel çapta yükselişini sürdürüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 110.061'den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.448 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.25’ten başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.29 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.22, en yüksek ise 18.29 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.28 lira ile yatay hareket ediyor.