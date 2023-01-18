Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar endeksindeki gerileme dikkat çekmişti. ABD’de aralık ayında yıllık ve aylık bazda enflasyonun gerileme göstermesi piyasalarda risk iştahını artırırken, doların zayıflamasına yol açmıştı.

FED’DEN 25 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası’nın 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

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ABD’de iş gücü rakamlarının beklentilerden iyi gelmesinin ardından enflasyonun da gerileme göstermesi Fed’in faiz artışlarında yavaşlamaya gideceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu durum geçen hafta dolar endeksinin sert gerilemesine yol açtı. Geçtiğimiz hafta perşembe günü 103.200’lü seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar endeksi pazartesi günü 101.773’e kadar gerilemişti.

DOLAR ENDEKSİ TOPARLANIYOR

Ancak bu hafta dolar endeksi yükselişe geçti. Haftaya 102.180’den başlayan endeks bugün 102.899’a kadar yükseldi. Endeks şu dakikalarda 102.600’ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.494 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.68, en yüksek ise 18.80 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.27 lira ile yatay seyrediyor.