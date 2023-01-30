Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed faiz kararını 1 Şubat Çarşamba günü verecek. Piyasalarda 25 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlanıyor.

Fed en son toplantısında 50 baz puanlık bir artırıma giderek politika faizini yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

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Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 101.793 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.550 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 18.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.77, en yüksek ise 18.87 lira seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.51 lira ile primli bir seyir izliyor.