Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda gözler Fed’in para politikasına ilişkin gelişmelerde olmaya devam ediyor. Salı ve çarşamba günleri Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda faiz artışına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Powell konuşmasında faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu. Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

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Ayrıca Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ 3 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi çarşamba günü 105.883’ü aşarak 3 ayın en yüksek seviyesini test etti. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen dolar endeksi perşembe günü 105.153’e kadar geriledi. Bugün dolar endeksi yatay bir seyirle 105.171’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.830 ile düşüş kaydediyor.

PİYASALAR TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNİ BEKLİYOR

Piyasalar bugün saat 16.30’da ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Fed Başkanı Powell son yaptığı açıklamalarda faiz artırımlarının boyutunun gelecek verilerde olacağını söyledi.

Powell her söyleminde enflasyon ve iş gücü verilerinin önemine değiniyor. ABD’de enflasyon Fed’in yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. Fed enflasyonu baskılayabilmek için 8 toplantıda da üst üste faiz artırımına gitmişti. Bugün açıklanacak olan iş gücü verileri faiz artışına ilişkin piyasalara ipucu verebilir.

Şubat ayı tarım dışı istihdam verisinin 205 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam sürpriz yaparak beklentilerin çok üzerinde 517 bin artmıştı.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.95’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.97 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.73, en yüksek ise 19.04 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.11 lira ile hafif primli seyrediyor.