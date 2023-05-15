Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasaları ABD’deki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırırken politika metninde ilave faiz artışını işaret eden ifade çıkarıldı.

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Fed Başkanı Jerome Powell faiz politikası için veri odaklı olacaklarını söyledi. ABD’de son açıklanan ekonomik veriler piyasalarda yönü tayin etti.

ABD’DE YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Geçen haftanın en önemli gelişmesi ise ABD enflasyon rakamlarıydı. Çarşamba günü açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatları hareketlendi. ABD’de yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Geçen hafta perşembe ve cuma günleri dolar endeksi 101.400’lü seviyelerden 102.714’e kadar yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.485 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 19.63 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.38, en yüksek ise 19.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.37 lira ile primli seyrediyor.