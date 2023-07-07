Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Bu hafta Fed’in haziran ayında politika faizini yüzde 5.5-25 seviyesinde sabit tuttuğu toplantısının tutanakları yayınlandı.

Fed tutanaklarında üyelerin birçoğu bu yıl için ilave faiz artışı yapılması gerektiğini belirtti.

ABD’DE ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI SÜRPRİZ YAPTI

Fed’in faiz artışına devam edeceğine yönelik mesajlar piyasalarda fiyatlamaları etkilerken, geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı verisi merakla takip edildi.

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin iki katından fazla artış gösterdi.

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ADP'nin Moody's Analytics iş birliği ile hazırladığı rapora göre haziran ayında özel sektörde istihdam 497 bin arttı. Piyasalarda beklenti 220 bin artış olacağı yönündeydi.

PİYASALAR TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün 15.30’da ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. ABD’de tarım dışı istihdamın 225 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam 339 bin yukarı gelmişti. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden farklı gerçekleşmesi durumunda piyasalarda sert hareketler görülebilir.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dün 103.572 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi düşüşe geçmişti. Endeks bugün yatay bir seyirle 103.063’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.034 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 26.07’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 26.15 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.02, en yüksek ise 26.20 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.42 lira ile yatay hareket ediyor.