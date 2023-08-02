Dolar ve euroda son durum ne?

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi 25 baz puan artırması, ardından perşembe günü ABD 2’nci çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti.

FITCH, ABD’NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bütçe sorununu gerekçe göstererek sürpriz bir kararla ABD’nin kredi notunu düşürdü. Kritik gelişme ABD tahvil faizleri üzerinde bir etki yaratmazken, ABD hisse piyasalarında düşüşler görüldü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Yeni haftada dolar endeksi ve tahvil faizinde yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Dolar endeksi bugün 102.179 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.025 seviyesinde bulunuyor.

YATIRIMCILAR ABD ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI VERİSİNİ BEKLİYOR

Bugün saat 15.15’de ABD’de temmuz ayı özel sektör istihdamı verisi açıklanacak.

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Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz hafta faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda verilere odaklı olacaklarını söylemişti. Bugünkü istihdam verisi yatırımcıların odağında olacak.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 26.95’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 26.99 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.90, en yüksek ise 27.40 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.64 lira ile yatay hareket ediyor.