Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ortasında ABD’de tarım dışı istihdam verisi için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektör istihdamı verisinin sürpriz bir şekilde beklentilerin üzerinde artış göstermesi ile birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görülmüştü.

İstihdam piyasasında bir durgunluk olmadığını gösteren veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirmişti.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT HAREKET

Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte dolar endeksi ve tahvil faizinde sert düşüş gözlendi.

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Perşembe günü 102.843 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi cuma günü 101.742’ye kadar geriledi. Cuma günü yüzde 4.204 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.038’e kadar düştü.

Bugün dolar endeksi 102.214 ile toparlanma gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.072 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.95’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.99 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.91, en yüksek ise 27.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.69 ile yatay seyrediyor.