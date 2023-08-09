Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD iş gücü istatistiklerinin açıklanmasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görülmüştü.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 10 yıllık tahvil faizinde bu hafta düşüş görülürken, dün dolar endeksinde yükseliş devam etti. Geçtiğimiz gün 102.796’ya kadar yükselen dolar endeksi bugün hafif gerileyerek 102.404’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.010 ile aşağı yönlü bir seyir izliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3’ten yüzde 3.3 seviyesine çıkması bekleniyor. ABD’de enflasyonun sürpriz yapması piyasalarda sert hareketleri beraberinde getirebilir.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 26.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.03 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.94, en yüksek ise 27.42 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.67 lira ile primli seyrediyor.