Dolar ve euroda son durum ne?

Geçen hafta cuma günü ABD’de üretici fiyatları verisinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte piyasalar hareketlenmişti.

ABD’de üretici fiyatlarının beklentileri aşması ilerleyen süreçte tüketici fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyrin devam edeceğine işaret etti. Böylelikle piyasalar Fed’in daha fazla faiz artırabileceğini fiyatlamaya başladı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE KESKİN YÜKSELİŞ

Bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişleri beraberinde getirdi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 103.458 ile 6 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4.200 seviyesinin üzerine çıktı.

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Dolar endeksi bugün 103.067 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.219 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.01’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.01, en yüksek ise 27.07 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.54 lira ile primli hareket ediyor.