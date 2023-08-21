Dolar ve euroda son durum ne?

Geçen hafta ortasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından piyasalar hareketlendi.

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Fed’in faiz kararına ilişkin katılımcıların görüş ayrılığına vardığı gözlenirken, tutanaklarda bazı üyelerin ABD’de enflasyonun halen çok yüksek seviyede olduğu ve faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini söylediği belirtildi. Fed üyelerinin ilave faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görüldü.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİ HAREKETLENDİ

Cuma günü dolar endeksi 103.680 ile sert yükseliş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.200’lü seviyelerin üzerinde hareket etti. Bugün dolar endeksi 103.382 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.298 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 27.10’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.16 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.03, en yüksek ise 27.20 seviyeleri görüldü. Euro ise 29.57 lira ile primli seyrediyor.