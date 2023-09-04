Dolar ve euroda son durum ne?

19-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi para ve emtia piyasaları ABD ekonomisine ilişkin verilere odaklandı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDEYDİ

Geçen hafta çarşamba günü ABD’de özel sektör istihdamı ve ikinci çeyrek büyüme rakamları takip edildi. Özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi. Kritik veri sonrasında hafta ortasında dolar endeksi düşüş gösterdi.

ABD’DE İŞSİZLİK YÜKSELDİ, PİYASALAR HAREKETLENDİ

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artsa da işsizlik oranı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 3.8’e yükseldi. Ülkede işsizlik oranının olumsuz gelmesiyle birlikte piyasalarda yön belli oldu.

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Perşembe ve cuma günleri dolar endeksi yükselişe geçti. Çarşamba günü 102.936’ya kadar gerileyen dolar endeksi cuma günü 104.291 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi bugün hafif gerileyerek 104.111’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.181 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.71’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.50, en yüksek ise 26.78 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.91 lira ile toparlanıyor.