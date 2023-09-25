Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yön geçen hafta Fed faiz kararı sonrası şekillendi. Fed politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutarak yüzde 5.25-5.50 seviyesinde bıraktı.

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FED METNİNDE İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed bir önceki toplantısında ise faizi 25 baz puan artırarak 22 yılın zirvesine çıkarmıştı. Son toplantı metninde ise bu yıl bir kez daha faiz artışına gidilebileceğine yönelik verilen mesaj dikkat çekti.

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Fed üyelerinin bir kez daha faiz artırımını uygun görmesi ve karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tonda söylemleri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Cuma günü dolar endeksi 105.782’ye kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.509’u gördü. Bugün dolar endeksi 105.733’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.482 seviyesinde bulunuyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 27.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.21 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.12, en yüksek ise 27.21 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.94 lira ile yatay hareket ediyor.