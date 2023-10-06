Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl bir kez daha faiz artışına gidebileceğini fiyatlıyor. Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde keskin yükseliş görüldü.

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Dolar endeksi salı günü 107.348’e kadar yükseldikten sonra düşüş gösterdi. Endeks dün 106.322’ye kadar geriledikten sonra bugün 106.384 ile toparlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.738 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 27.54’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.45, en yüksek ise 27.78 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.15 lira ile düşüş gösteriyor.