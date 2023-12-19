Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu.

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Fed toplantı metninde 2024’te toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara verdiği mesajda faiz oranlarında tepe seviyeye yakın olduklarını söyledi.

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Kritik gelişme sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert düşüşler görüldü. Dolar endeksi perşembe günü 101.770’e kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.887 seviyesini gördü. Dolar endeksi yeni haftada ise toparlanma gösterdi. Bugün endeks 102.518 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.913 ile geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 29.05’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 29.08 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.98, en yüksek ise 29.09 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.86 lira ile primli seyrediyor.