Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Son açıklanan Fed faiz kararı sonrasında piyasalarda 2024 yılına ilişkin bir faiz indirimine gidileceği fiyatlanıyor.

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Geçen hafta Fed tutanaklarında üyeler 2024 yılı için toplamda 3 kez, 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceğini öngördüler. Piyasalar haziran ayından önce bir faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakıyor.

FED ÜYELERİNDEN ‘ACELECİ OLUNMAMALI’ UYARISI

Piyasalar olası bir faiz indirimini fiyatlarken, Fed üyelerinden ise aceleci olunmaması gerektiğine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Fed üyesi Raphael Bostic’e göre gelecek yıl faizleri indirmek için aciliyet oluşmayacak. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bir sonraki politika adımını değerlendirirken ABD Merkez Bankası'nın kararlı ve sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Fed üyelerinin 2024’te medyan tahmin olarak üç faiz indirimi beklentisine karşılık Bostic iki faiz indirimi bekliyor.

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Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda faizleri indirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi. Barkin gelecek yıl kaç faiz indirimi beklediği sorusunu ise yanıtlamadı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün yurt içi piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti politika faizinin yüzde 40 seviyesinden yüzde 42.5’e çıkması yönünde. Merkez Bankası kasım ayında faizi 500 baz puan artırarak yüzde 40 seviyesine çıkarmıştı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi bugün 102.345 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.881 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 29.13’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 29.15 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.06, en yüksek ise 29.15 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.03 lira ile primli hareket ediyor.