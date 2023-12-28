Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası fiyatlamaları belirlemeye devam ediyor. Aralık ayı faiz kararı sonrası Fed cephesinden verilen mesajlar yeni yıl itibarıyla bir faiz indirimine gidileceği yönündeydi.

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DOLAR ENDEKSİ 5 AYIN DİBİNDE

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair tahminlerin artmasıyla dolar endeksi 5 ayın dibine geriledi. Dolar endeksi bugün 100.671 seviyesine kadar geriledi.

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Dün yüzde 3.783 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.816 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 29.39’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 29.44 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.33, en yüksek ise 29.45 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.82 lira ile yükseliş gösteriyor.