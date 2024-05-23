Dolar ve euroda son durum ne?

Yurt dışı piyasaların gözü kulağı geçtiğimiz gün açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 30 Nisan-1 Mayıs toplantısına ait tutanaklarındaydı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indirimi için yeterince güveni olmadığı sinyali verdi.

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Fed’in toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve bazı üyelerin enflasyon risklerinin artması durumunda para politikasında sıkılaşmaya gitmeye hazır olduğunu gösterdi.

DOLAR ENDEKSİ SAKİN SEYREDİYOR

Bugün dolar endeksi 104.910 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.434 ile hafif yükseliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 32.20 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.13, en yüksek ise 32.21 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.97 lira ile primli seyrediyor.