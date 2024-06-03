Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen verilerde olmaya devam ediyor. ABD’de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin yumuşama sinyali vermesi ve ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonominin itici gücü olan tüketimin hız kestiğine dair sinyal verdi.

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GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Yatırımcılar bu hafta ise cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.

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Dolar endeksinde son günlerde aşağı yönlü baskı dikkat çekiyor. Cuma günü 104.361’e kadar gerileyen dolar endeksi bugün 104.635 ile yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.495 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.09, en yüksek ise 32.28 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.01 lira ile hafif yükseliyor.