Dolar ve euroda son durum ne?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,8110'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,8740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,7500'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 55,4440'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 98 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi.



Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.