Dolar ve euroda son durum ne?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1580'den tamamlamıştı.Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,2520 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 48,1950'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 55,6100'den satılıyor.

Haberin Devamı

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de iş gücü verilerinin zayıflama sinyali vermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanının genişlediği görülürken, dolar endeksinin gerilemesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Ülkede önceki gün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin iş gücü talebinin azaldığına işaret etmesinin ardından dün açıklanan veriler de iş gücü piyasasındaki büyümenin yavaşladığını ortaya koydu. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Bu gelişmelerin yanı sıra gözler bugün açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Haberin Devamı

Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına dair önemli sinyaller vereceğini ifade ederek, beklentilerin, ağustosta tarım dışı istihdamın 75 bin artması ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e yükselmesi yönünde şekillendiğini aktardı.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.