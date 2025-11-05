Dolar ve euroda son durum ne?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,0920'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,1020 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,4230, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 54,8890 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler, ABD ekonomisinin endişe edildiği kadar kötü durumda bulunmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına yönelik iyimserliklerin artmasıyla dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtti. Yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesinde ÜFE, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktardı.